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15:11, 6 октября 2024Бывший СССР

Социолог заявил о планах заселить Украину африканцами

Социолог Владимир Паниотто сообщил, что Украину могут заселить африканцами

Фото: Monicah Mwangi / Reuters

Социолог Владимир Паниотто заявил, что после войны Украину могут заселить африканцами и афганцами ради спасения демографии. Его слова передает «Страна.ua».

По его мнению, на адаптацию уйдет много ресурсов, и они не скоро станут украинцам.

«У нас нет культуры, как скажем, в других странах, где мигранты из Африки уже привыкли. Кроме того, у нас не лучшее отношение к мигрантам», — заявил он.

Он также отметил, что Украине выгоднее попытаться вернуть уехавших украинцев, чем тратить ресурсы на адаптацию мигрантов.

Ранее стало известно, что Байден собирается предпринять последнюю попытку помощи Украине.

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      Андрей Шеньшаков
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