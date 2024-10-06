Социолог заявил о планах заселить Украину африканцами

Социолог Владимир Паниотто сообщил, что Украину могут заселить африканцами

Социолог Владимир Паниотто заявил, что после войны Украину могут заселить африканцами и афганцами ради спасения демографии. Его слова передает «Страна.ua».

По его мнению, на адаптацию уйдет много ресурсов, и они не скоро станут украинцам.

«У нас нет культуры, как скажем, в других странах, где мигранты из Африки уже привыкли. Кроме того, у нас не лучшее отношение к мигрантам», — заявил он.

Он также отметил, что Украине выгоднее попытаться вернуть уехавших украинцев, чем тратить ресурсы на адаптацию мигрантов.

Ранее стало известно, что Байден собирается предпринять последнюю попытку помощи Украине.