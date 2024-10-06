Эксперты заявили о последней попытке Байдена помочь Украине

СМИ: Джо Байден придумал план помощи Украине перед уходом с поста президента

Президент США Джо Байден разработал новый план по Украине в качестве последней попытки перед уходом со своего поста. Об этом сообщает издание Asia Times.

По версии издания, Байден хочет заручиться поддержкой и приверженностью помощи Украины среди американских элит на случай, если Трамп победит на выборах главы государства.

«Он собирается сделать сильное публичное заявление о том, что США будут и дальше поддерживать Украину. А краеугольным камнем этой ситуации стала встреча Байдена, Харрис и Зеленского в Белом доме», — считают аналитики.

Также источник сообщил, что целью Джо стало предотвратить возможность отменить поддержку Киева после того, как он сложит свои полномочия.

«Байден хочет показать, что Украина по-прежнему является главным приоритетом политики США, он хочет создать ощущение поддержки таким образом, чтобы Трамп не смог ее игнорировать или отменить», — отметил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что на Украине объяснили, почему Зеленский не спешит увольнять Буданова.