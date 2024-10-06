Возможная отставка начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) может закончиться для Киева потерей Донбасса. Об этом заявил полковник запаса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Свитан.
Если же уберут Буданова, то возможно повторение истории с отставкой главкома ВСУ Валерия Залужного, в результате чего Киев потерял контроль над фронтом и вот-вот лишится Донбасса. В этом случае нужно ставить вопрос перед властями, не засиделись ли они
Аналитик подчеркнул, что нынешний министр обороны республики Рустем Умеров опасается, что Буданова назначат на его должность. В этом случае под следствие попадет не глава ГУР страны, а сам Умеров, на которого возложат ответственность за провалы армии Украины в спецоперации.
Зеленский отложил отставку Буданова и Умерова до выборов в США
Глава республики Владимир Зеленский решил отложить увольнение главы ГУР Украины Кирилла Буданова и министра обороны страны Рустема Умерова до выборов президента в США.
«Назначение нынешнего главы Службы внешней разведки Олега Иващенко на должность вместо Буданова не устраивает тех, кто "качает" Буданова, так как это приведет к усилению вертикали главкома [ВСУ Александра] Сырского, которого тоже хотят "качать"», — проинформировал источник издания «Страна.ua».
Уточнялось, что увольнение Умерова будет более сложной задачей для Киева, чем отставка Буданова. Дело в том, что пост главы Минобороны страны собирались передать нынешнему министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову, однако он заявил, что не намерен занимать эту должность. В настоящий момент вопрос кандидатуры будущего министра обороны остается открытым.
В то же время в пользу увольнения Буданова говорят сразу несколько фактов, и один из наиболее значимых заключается в напряженных отношениях главы ГУР с руководителем Офиса президента страны Андреем Ермаком. Согласно предварительной информации, место Буданова может занять глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко.
Буданова могут уволить из-за страха конкуренции на выборах
Зеленский может уволить начальника ГУР страны Кирилла Буданова из опаски, что тот может составить ему конкуренцию на президентских выборах, предположил украинский политолог Виктор Бобыренко.
Есть у нас президент, который классический нарцисс. Поэтому если Буданова снимут, то только за то, что он слишком публичный (…) и может составить конкуренцию Зеленскому на следующих выборах
При этом депутат Верховной Рады Евгений Шевченко заявил, что если и дойдет до отставки главы ГУР, то это произойдет не раньше начала 2025 года. Нардеп выразил уверенность в том, что сейчас Буданова специально пугают возможным увольнением, чтобы таким образом «встряхнуть» его.