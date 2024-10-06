«Не засиделись ли они?» На Украине объяснили, почему Зеленский не спешит увольнять Буданова

Свитан: отставка начальника ГУР Буданова приведет Украину к потере Донбасса

Возможная отставка начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) может закончиться для Киева потерей Донбасса. Об этом заявил полковник запаса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Свитан.

Если же уберут Буданова, то возможно повторение истории с отставкой главкома ВСУ Валерия Залужного, в результате чего Киев потерял контроль над фронтом и вот-вот лишится Донбасса. В этом случае нужно ставить вопрос перед властями, не засиделись ли они

Роман Свитан полковник запаса ВСУ

Аналитик подчеркнул, что нынешний министр обороны республики Рустем Умеров опасается, что Буданова назначат на его должность. В этом случае под следствие попадет не глава ГУР страны, а сам Умеров, на которого возложат ответственность за провалы армии Украины в спецоперации.

Кирилл Буданов. Кадр: ISLND TV / YouTube

Зеленский отложил отставку Буданова и Умерова до выборов в США

Глава республики Владимир Зеленский решил отложить увольнение главы ГУР Украины Кирилла Буданова и министра обороны страны Рустема Умерова до выборов президента в США.

«Назначение нынешнего главы Службы внешней разведки Олега Иващенко на должность вместо Буданова не устраивает тех, кто "качает" Буданова, так как это приведет к усилению вертикали главкома [ВСУ Александра] Сырского, которого тоже хотят "качать"», — проинформировал источник издания «Страна.ua».

Уточнялось, что увольнение Умерова будет более сложной задачей для Киева, чем отставка Буданова. Дело в том, что пост главы Минобороны страны собирались передать нынешнему министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову, однако он заявил, что не намерен занимать эту должность. В настоящий момент вопрос кандидатуры будущего министра обороны остается открытым.

В то же время в пользу увольнения Буданова говорят сразу несколько фактов, и один из наиболее значимых заключается в напряженных отношениях главы ГУР с руководителем Офиса президента страны Андреем Ермаком. Согласно предварительной информации, место Буданова может занять глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко.

Буданова могут уволить из-за страха конкуренции на выборах

Зеленский может уволить начальника ГУР страны Кирилла Буданова из опаски, что тот может составить ему конкуренцию на президентских выборах, предположил украинский политолог Виктор Бобыренко.

Есть у нас президент, который классический нарцисс. Поэтому если Буданова снимут, то только за то, что он слишком публичный (…) и может составить конкуренцию Зеленскому на следующих выборах Виктор Бобыренко украинский политолог

При этом депутат Верховной Рады Евгений Шевченко заявил, что если и дойдет до отставки главы ГУР, то это произойдет не раньше начала 2025 года. Нардеп выразил уверенность в том, что сейчас Буданова специально пугают возможным увольнением, чтобы таким образом «встряхнуть» его.