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20:09, 4 октября 2024Бывший СССР

Стало известно о переносе отставки Буданова и Умерова до выборов в США

«Страна.ua»: на Украине перенесли отставку Буданова и Умерова до выборов в США
СюжетПрезидентские выборы в США
Кирилл Буданов

Кирилл Буданов. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Отставку главы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и министра обороны Украины Рустема Умерова перенесли до президентских выборов в США. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в Telegram со ссылкой на источники.

«Назначение нынешнего главы Службы внешней разведки Олега Иващенко на должность вместо Буданова не устраивает тех, кто "качает" Буданова, так как это приведет к усилению вертикали главкома [ВСУ Александра] Сырского, которого тоже хотят "качать"», — сказал собеседник «Страна.ua».

Источник сообщил, что отправить в отставку Умерова сложнее, чем Буданова. По его словам, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, которого планировали назначить главой Минобороны, не хочет занимать эту должность. Помимо этого, он также имеет сложности в отношениях с Генштабом ВСУ, добавил собеседник издания. Он отметил, что украинским властям приходится искать нового кандидата, которого пока нет. Поэтому отставки отложили до американских выборов.

Ранее стало известно о возможном увольнении Умерова и Буданова. Сообщалось, что такое решение украинское руководство приняло на прошлой неделе.

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      Кристина Есикова
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