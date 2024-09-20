На Украине заявили о возможной отставке Умерова и Буданова

«Страна.ua»: глава МО Украины Умеров и глава ГУР Буданов могут быть уволены

Министр обороны Украины Рустем Умеров и начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны республики Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) могут быть уволены со своих постов. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на источники.

Издание заявило, что решение об отставке Умерова и Буданова было принято руководством страны на прошлой неделе.

«Между Будановым и главой Офиса президента Андреем Ермаком существует серьезное напряжение», — заявил источник. Предполагается, что место начальника ГУР может занять глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, а Умеров отправится на место Иващенко. При этом вопрос преемника главы МО Украины остается открытым.

Ранее 20 сентября украинское издание «Бабель» со ссылкой на источники сообщило, что Умеров около недели назад уволил двух заместителей Буданова — Виктора Зайцева и Игоря Остапенко. При этом с начальником ГУР по поводу их увольнения не советовались.