На Украине уволили двух заместителей главы разведки без его ведома

Умеров уволил двух заместителей главы ГУР Буданова без его ведома

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров уволил двух заместителей начальника Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Виктора Зайцева и Игоря Остапенко. Об этом сообщает украинское издание «Бабель » со ссылкой на источники.

По их словам, Зайцева и Остапенко уволили около недели назад и их обоих называют людьми бывшего министра обороны Алексея Резникова, а сейчас посла в Словении Андрея Тарана. При этом с Будановым по поводу их увольнения не советовались. Помимо этого, источники издания утверждают, что такое решение приняли в офисе Владимира Зеленского, чтобы ослабить начальника ГУР.

Также «Бабель» упомянул про сообщение экс-депутата Верховной Рады Борислава Березы, согласно которому в офисе президента хотят уволить Буданова, однако в ближайшей перспективе этого не произойдет.

Ранее главу офиса Зеленского Андрея Ермака заподозрили в стремлении стать «главным кадровиком» Украины. С ним связывают череду громких увольнений высокопоставленных украинских чиновников, благодаря которым Ермак смог получить больше власти.