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14:32, 20 сентября 2024Бывший СССР

На Украине уволили двух заместителей главы разведки без его ведома

Умеров уволил двух заместителей главы ГУР Буданова без его ведома

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров уволил двух заместителей начальника Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Виктора Зайцева и Игоря Остапенко. Об этом сообщает украинское издание «Бабель » со ссылкой на источники.

По их словам, Зайцева и Остапенко уволили около недели назад и их обоих называют людьми бывшего министра обороны Алексея Резникова, а сейчас посла в Словении Андрея Тарана. При этом с Будановым по поводу их увольнения не советовались. Помимо этого, источники издания утверждают, что такое решение приняли в офисе Владимира Зеленского, чтобы ослабить начальника ГУР.

Также «Бабель» упомянул про сообщение экс-депутата Верховной Рады Борислава Березы, согласно которому в офисе президента хотят уволить Буданова, однако в ближайшей перспективе этого не произойдет.

Ранее главу офиса Зеленского Андрея Ермака заподозрили в стремлении стать «главным кадровиком» Украины. С ним связывают череду громких увольнений высокопоставленных украинских чиновников, благодаря которым Ермак смог получить больше власти.

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      Илья Таксюр
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