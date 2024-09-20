На Украине уволили двух заместителей главы разведки без его ведома

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров уволил двух заместителей начальника Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Виктора Зайцева и Игоря Остапенко. Об этом сообщает украинское издание «Бабель » со ссылкой на источники.
По их словам, Зайцева и Остапенко уволили около недели назад и их обоих называют людьми бывшего министра обороны Алексея Резникова, а сейчас посла в Словении Андрея Тарана. При этом с Будановым по поводу их увольнения не советовались. Помимо этого, источники издания утверждают, что такое решение приняли в офисе Владимира Зеленского, чтобы ослабить начальника ГУР.
Также «Бабель» упомянул про сообщение экс-депутата Верховной Рады Борислава Березы, согласно которому в офисе президента хотят уволить Буданова, однако в ближайшей перспективе этого не произойдет.
Ранее главу офиса Зеленского Андрея Ермака заподозрили в стремлении стать «главным кадровиком» Украины. С ним связывают череду громких увольнений высокопоставленных украинских чиновников, благодаря которым Ермак смог получить больше власти.