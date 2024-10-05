Столтенберг вспомнил о трудном разговоре с сидящим в бункере Зеленским. Президент Украины требовал от НАТО невозможного

Генсек НАТО Столтенберг: в начале СВО Зеленский прятался в бункерах

В начале специальной военной операции (СВО) президент Украины Владимир Зеленский прятался в бункерах. Как вспомнил тогдашний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, он не мог поговорить с главой республики в течение нескольких дней.

Когда же Столтенбергу все же удалось побеседовать с Зеленским, то этот «телефонный звонок оказался довольно трудным». Отчасти, по словам Столтенберга, причиной был страх, что Зеленского скоро «поймают или убьют». Президент Украины сильно боялся за свою жизнь и требовал бесполетной зоны, которую альянс не мог ему предоставить. Как пояснил Столтенберг, подход НАТО был сформулирован с самого начала: «поддерживать Украину, но не быть частью конфликта».

Фото: Alina Smutko / Reuters

Ранее американский журналист Саймон Шустер в своей книге The Showman о президенте Украины описал его жизнь в бункере после начала СВО словами: «Спартанские условия под землей, где было пустынно и слегка жутковато, были тяжелыми для президента». Биограф отметил, что у политика практически не было запасов еды и ему приходилось выживать на черством хлебе, консервах и шоколаде.

Военкор рассказал, что Зеленский прячется за ранеными бойцами

Информация о том, что украинский лидер проводит практически все время в бункерах, неоднократно поступала от разных источников. Так, военкор Юрий Котенок написал, что Зеленский скрывается в бункерах, расположенных под Киевским военным госпиталем.

На Банковой Зеленский появляется редко. Органы управления укронацистов в настоящее время располагаются под Киевским военным госпиталем

Юрий Котенок военный корреспондент

По словам военкора, украинские власти заседают в бункерах, которые находятся под корпусами госпиталя с ранеными бойцами ВСУ и российскими военнопленными.

Также в СМИ неоднократно появлялись сообщения о том, что президент Украины уехал из Киева и находится или за границей, или в бункере во Львове, где воссоздали интерьер его киевского кабинета, но упустили некоторые детали — например, не повесили картину. В качестве одного из вариантов местонахождения Зеленского также назывался румынский город Брашов.

Фото: Behrouz Mehri / Reuters

Кроме того, американский телеканал NBC сообщал, что власти США обсуждали с правительством Украины возможный отъезд Зеленского в случае эскалации обстановки в стране.

Зеленский бегал от призыва в ряды ВСУ

Ране экс-полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров рассказал, что Владимир Зеленский в свое время прятался от призыва в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) и не приходил в военкомат.

Он же сам бегал от войны и не являлся по повесткам Василий Прозоров экс-полковник Службы безопасности Украины

Кроме того, в феврале Генштаб Украины отказался раскрывать данные о том, стоит ли президент и верховный главнокомандующий страны на воинском учете. Там заявили, что информация скрыта во избежание нарушения законов и возможных провокаций в условиях «особого периода» в стране, и раскрыть ее можно только с согласия самого Зеленского.