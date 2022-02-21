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Власти США обсуждали возможный отъезд Зеленского из Киева в случае эскалации

NBC: Белый дом обсуждал с Украиной план эвакуации Зеленского в случае «вторжения» России
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Andy Buchanan / Reuters

Власти США обсуждали с правительством Украины возможный отъезд украинского лидера Владимира Зеленского в случае эскалации обстановки в стране. Об этом пишет корреспондент NBC Ричард Энгел со ссылкой на источники.

«Чиновники администрации Байдена обсудили с украинским правительством планы президента Владимира Зеленского покинуть Киев в случае российского вторжения», — сообщил Энгел на своей странице в Twitter.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. «Любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — предупредил он. Также Песков подчеркнул, что на таком фоне объявляемые на Западе даты о «вторжении» России на Украине грозят плохими последствиями.

Марина Совина
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