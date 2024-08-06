Военкор заявил о прячущемся за ранеными бойцами ВСУ Зеленском

Военкор Котенок: Зеленский скрывается в бункерах под госпиталем с бойцами ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский скрывается в бункерах, расположенных под Киевским военным госпиталем. Об этом заявил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«На Банковой Зеленский появляется редко. Органы управления укронацистов в настоящее время располагаются под Киевским военным госпиталем», — написал он.

По словам военкора, украинские власти заседают в бункерах, которые находятся под корпусами госпиталя с раненными бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) и российскими военнопленными.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что целью Украины является подготовка базы для завершения конфликта в 2024 году. Он также называл окончание конфликта главной потребностью Украины.