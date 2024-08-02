Зеленский назвал окончание боевых действий главной потребностью Украины

Зеленский: главная потребность Украины заключается в окончании конфликта

Главная потребность Украины заключается в окончании конфликта, заявил в ежедневном видеообращении президент Владимир Зеленский. Оно опубликовано в его Telegram-канале.

По его словам, окончить конфликт нужно на справедливых условиях и как можно скорее.

Несколько дней назад украинский президент поведал, что Киев готов отказаться от цели вернуться к границам 1991 года военным путем. Также он высказался за то, чтобы Россия была представлена на втором так называемом саммите мира.

До этого Зеленский допустил проведение в стране референдума об условиях окончания конфликта с Россией. По его совам, «вопрос территориальной целостности»не может решаться только главой государства.