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00:10, 3 августа 2024Бывший СССР

Зеленский назвал окончание боевых действий главной потребностью Украины

Зеленский: главная потребность Украины заключается в окончании конфликта
СюжетРеферендум на Донбассе:

Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Главная потребность Украины заключается в окончании конфликта, заявил в ежедневном видеообращении президент Владимир Зеленский. Оно опубликовано в его Telegram-канале.

По его словам, окончить конфликт нужно на справедливых условиях и как можно скорее.

Несколько дней назад украинский президент поведал, что Киев готов отказаться от цели вернуться к границам 1991 года военным путем. Также он высказался за то, чтобы Россия была представлена на втором так называемом саммите мира.

До этого Зеленский допустил проведение в стране референдума об условиях окончания конфликта с Россией. По его совам, «вопрос территориальной целостности»не может решаться только главой государства.

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      Марина Совина
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