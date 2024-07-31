Зеленский допустил проведение на Украине референдума об условиях окончания конфликта

Зеленский допустил проведение референдума об условиях окончания конфликта с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский допустил проведение в стране референдума об условиях окончания конфликта с Россией. Соответствующее заявление он сделал в интервью французской газете Le Monde.

Украинский лидер объяснил, что «вопрос территориальной целостности» республики не может решаться только главой государства. Он выразил мнение, что свою позицию по нему также должен выразить народ.

Вместе с тем Зеленский назвал такой вариант «не самым лучшим». По его словам, переход под контроль РФ части украинских территорий станет «победой» для Москвы.

Ранее проведение Зеленским референдума о мире допускал мэр Киева Виталий Кличко. Он заявил, что продолжение боевых действий еще несколько лет «было бы кошмаром». В то же время глава украинской столицы подчеркнул, что любое решение президента грозит ему «политическим самоубийством».