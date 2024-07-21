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10:33, 21 июля 2024Мир

Кличко допустил проведение Зеленским референдума о мире

Мэр Киева Кличко: любое решение Зеленского грозит политическим самоубийством

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский может провести референдум о достижении мира. Такое решение допустил мэр Киева Виталий Кличко в интервью газете Corriere della Sera.

«Зеленскому, вероятно, придется прибегнуть к референдуму, не думаю, что он сможет прийти к таким болезненным и важным соглашениям самостоятельно, без узаконивания со стороны народа», — заявил Кличко.

Он добавил, что «это было бы кошмаром», если боевые действия продлятся еще два года. По словам Кличко, любое решение украинского лидера грозит ему «политическим самоубийством».

Мэр Киева также заявил, что Украине следует создать правительство национального единства по образцу Израиля, однако Кличко усомнился в возможности такого шага, так как Зеленский, по его словам, «сконцентрировал слишком много власти в своем офисе» и вряд ли уступит часть своей власти, обретенной после введения военного положения.

19 июля Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть военными методами все потерянные территории.

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      Елизавета Мытарева
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