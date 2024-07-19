Зеленский признал неспособность Украины отвоевать потерянные территории

BBC: Зеленский признал неспособность Украины отвоевать новые территории России

Украина не сможет вернуть военными методами все потерянные территории. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью BBC News.

По его словам, всему миру нужно оказать давление на Россию, чтобы убедить ее прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. При этом, по его мнению, ослабление России на поле боя поможет Киеву получить более выгодное положение в ходе дипломатического урегулирования конфликта.

«Не все территории отвоевываются силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь», — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский обвинил бывшего американского лидера Дональда Трампа в непонимании реального положения дел на Украине. Поэтому он пришел к выводу, что Киеву предстоит «тяжелая работа» в случае победы Трампа на выборах.