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09:19, 19 июля 2024Бывший СССР

Зеленский признал неспособность Украины отвоевать потерянные территории

BBC: Зеленский признал неспособность Украины отвоевать новые территории России

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Украина не сможет вернуть военными методами все потерянные территории. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью BBC News.

По его словам, всему миру нужно оказать давление на Россию, чтобы убедить ее прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. При этом, по его мнению, ослабление России на поле боя поможет Киеву получить более выгодное положение в ходе дипломатического урегулирования конфликта.

«Не все территории отвоевываются силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь», — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский обвинил бывшего американского лидера Дональда Трампа в непонимании реального положения дел на Украине. Поэтому он пришел к выводу, что Киеву предстоит «тяжелая работа» в случае победы Трампа на выборах.

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      Илья Таксюр
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