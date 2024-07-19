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07:49, 19 июля 2024Бывший СССР

Зеленский приготовился к «тяжелой работе» в случае победы Трампа

Зеленский: Трамп не понимает, что происходит на Украине

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил бывшего американского лидера Дональда Трампа в непонимании реального положения дел в республике, сообщает УНИАН.

«Возможно, он действительно не понимает, что происходит в Украине», — заявил он. По мнению главы государства, Киеву предстоит «тяжелая работа» с Вашингтоном в случае победы Трампа на выборах.

Ранее стало известно о запланированных телефонных переговорах Трампа и Зеленского. По данным телеканала CNN, политики созвонятся в пятницу, 19 июля.

Зеленский высказывал опасения, что Трамп может договориться о завершении военного конфликта за счет Украины. Он также предупреждал, что Трамп станет «президентом-лузером», если откажется помогать Киеву в случае прихода к власти.

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      Марина Совина
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