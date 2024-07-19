CNN: Трамп созвонится с Зеленским 19 июля

Бывший президент Дональд Трамп созвонится в пятницу, 19 июля, с Владимиром Зеленским. Звонок состоится на фоне обеспокоенности в Европе политикой Трампа в отношении Украины, сообщает телеканал CNN.

Как уточняется, это будет их первый разговор после того, как Трамп покинул Белый дом.

Экс-глава США неоднократно заявлял, что планирует добиться быстрого урегулирования украинского конфликта в случае победы на выборах в ноябре 2024 года.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что, если кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп выиграет выборы, он немедленно выступит как посредник по установлению мира на Украине. По его словам, у экс-президента есть «подробные и хорошо обоснованные планы урегулирования» ситуации.

Также Орбан заявил, что мирная инициатива по Украине «движется хорошо» и все запланированные шаги по ее реализации были сделаны.