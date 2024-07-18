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20:06, 18 июля 2024Мир

Орбан назвал условие для введения мирных инициатив Трампа по Украине

Орбан: Трамп выступит посредником по миру на Украине, если выиграет выборы
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Если кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп выиграет выборы, он немедленно выступит как посредник по установлению мира на Украине. Об этом в собственном отчете для ЕС заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает Reuters.

«В ходе моих переговоров с президентом Трампом я пришел к выводу, что внешняя политика будет играть лишь незначительную роль в его кампании, в которой доминируют внутренние политические вопросы. Поэтому мы не можем ожидать от него никаких мирных инициатив до выборов. Однако я могу с уверенностью заявить, что вскоре после своей победы на выборах он не будет дожидаться своей инаугурации, а будет готов немедленно выступить в качестве посредника в установлении мира», — говорится в документе.

Венгерский политик добавил, что у Трампа есть «подробные и хорошо обоснованные планы урегулирования» конфликта на Украине.

Ранее Орбан заявил, что мирная инициатива по Украине «движется хорошо» и все запланированные шаги по ее реализации были сделаны.

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      Виктория Кондратьева
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