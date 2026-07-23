Собака выдала неплательщика алиментов из дивана в российском городе

В Нижнем Новгороде ФССП достали неплательщика алиментов из дивана

В Нижнем Новгороде собака выдала сотрудникам Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России прячущегося в диване неплательщика алиментов. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным правоохранителей, фигурант задолжал более 220 тысяч рублей алиментов на содержание несовершеннолетнего сына. Уведомления судебного пристава он игнорировал. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей») и объявили в федеральный розыск.

Прибывшие на осмотр его жилья правоохранители обратили внимание на его собаку, которая крутилась вокруг дивана. Открыв его, силовики обнаружили фигуранта. Он не хотел покидать диван и цеплялся за его конструкцию всеми силами.

Сейчас, если фигурант не вернет долг сыну, ему грозит до одного года лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Люблинский районный суд Москвы арестовал гражданина Кыргызстана по обвинению в расправе над соотечественницей. Ее несколько дней назад нашли без признаков жизни в диване, в одной из квартир на юго-востоке столицы.