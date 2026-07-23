На Украине раскрыли две причины скандальной смены правительства

На Украине объяснили смену правительства заменой Федорова и провалом подготовки к зиме

Смена правительства Украины была обусловлена двумя факторами — необходимостью заменить главу Минобороны Федорова и провалом подготовки к зиме. Об этом сообщил Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источники в офисе президента страны.

Утверждается, что бывший премьер-министр Юлия Свириденко полностью устраивала главу государства Владимира Зеленского, однако она не смогла выстроить систему работы в Правительстве, из-за чего страна оказалась не готова к отопительному сезону.

«Свириденко полностью устраивала Зеленского, но она не смогла выстроить систему работы в Правительстве, а вся ее работа свелась к пафосным презентациям. На Банковой осознали проблемы в июне, из-за чего решили назначить Корецкого на должность Главы Правительства, а украинцев начали пугать тяжелой зимой», — говорится в сообщении.

Ранее новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий предупредил, что предстоящая зима будет сложнее прошлой. Об этом он сказал на заседании Верховной Рады, где депутаты проголосовали за его назначение на должность главы кабмина.