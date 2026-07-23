Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:55, 23 июля 2026Бывший СССР

На Украине раскрыли две причины скандальной смены правительства

На Украине объяснили смену правительства заменой Федорова и провалом подготовки к зиме
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Смена правительства Украины была обусловлена двумя факторами — необходимостью заменить главу Минобороны Федорова и провалом подготовки к зиме. Об этом сообщил Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источники в офисе президента страны.

Утверждается, что бывший премьер-министр Юлия Свириденко полностью устраивала главу государства Владимира Зеленского, однако она не смогла выстроить систему работы в Правительстве, из-за чего страна оказалась не готова к отопительному сезону.

«Свириденко полностью устраивала Зеленского, но она не смогла выстроить систему работы в Правительстве, а вся ее работа свелась к пафосным презентациям. На Банковой осознали проблемы в июне, из-за чего решили назначить Корецкого на должность Главы Правительства, а украинцев начали пугать тяжелой зимой», — говорится в сообщении.

Ранее новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий предупредил, что предстоящая зима будет сложнее прошлой. Об этом он сказал на заседании Верховной Рады, где депутаты проголосовали за его назначение на должность главы кабмина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Отрыжка Советского Союза». Новый главком ВСУ заявил, что россияне не имеют права на существование, и оскорбил жителей Донбасса
    Эль-Ниньо предрекли усиление до экстремального уровня
    Смерчи приблизились к российскому курорту
    Электрокарам и машинам на газу подготовили новые ограничения в РФ
    Стали известны денежные требования Гвардиолы для работы в сборной Италии
    В крупных российских вузах произошли громкие коррупционные скандалы
    Зеленский высказался о полной блокировке украинских портов
    В Донецке начал работу первый в новых российских регионах парк альпак
    Девушка-подросток и женщина захлебнулись на глазах у отдыхающих на пляже в Европе
    Захарова напомнила Рубио об обещаниях Трампа по Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok