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19:18, 1 июня 2024Бывший СССР

Зеленский назвал Трампа будущим президентом-лузером

Зеленский: Трамп станет президентом-лузером, если прекратит помощь Украине

Фото: Nathan Howard / CNP / Globallookpress.com

Бывший американский лидер Дональд Трамп станет «президентом-лузером», если прекратит помощь Украине после своей гипотетической победы на выборах 5 ноября. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает газета The Giardian.

«Кем будет для всего мира тогда этот новый президент Соединенных Штатов? Он будет очень слабым. А это говорит не о нем, а об институциональности Соединенных Штатов. Они не будут лидерами в мире. У них будет мощная экономика, но что касается международного влияния, оно будет равно нулю», — заявил Зеленский.

Он также добавил, что в подобном сценарии гегемония США будет постепенно снижаться и оспариваться различными странами.

Ранее сын Дональда Трампа Дональд Трамп-младший рассказал, что демократы возводят до небес авторитет Зеленского, так как они не верят в Бога и ищут ему замену. Он добавил, что на сегодняшний день Зеленский — верховный жрец Украины.

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      Максим Габриелян
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