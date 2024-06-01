Сын Дональда Трампа рассказал об отношении Вашингтона к Зеленскому

В США Дональд Трамп-младший назвал Зеленского верховным жрецом Украины

В США сын экс-президента США Дональд Трамп-младший рассказал, что демократы возводят до небес авторитет президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, сообщает РИА Новости.

Трамп-младший сказал, что на сегодняшний день Владимир Зеленский — верховный жрец Украины. Сын экс-президента также отметил, что демократам в США надо в кого-то верить. По его словам, они верят в Бога и поэтому для них экоактивистка Грета Тунберг тоже авторитет, но только в вопросе климатической повестки.

Ранее журналист Такер Карлсон отмечал, что в ближайшие 50 лет Украина может перестать существовать. Также он подчеркивал, что США предали Киев как никто другой.

