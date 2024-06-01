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14:06, 1 июня 2024Мир

Сын Дональда Трампа рассказал об отношении Вашингтона к Зеленскому

В США Дональд Трамп-младший назвал Зеленского верховным жрецом Украины
Начало событий в новости Карлсон предрек исчезновение Украины за 50 лет из-за предательства США
Дональд Трамп-младший

Дональд Трамп-младший . Фото: Marco Bello / Reuters

В США сын экс-президента США Дональд Трамп-младший рассказал, что демократы возводят до небес авторитет президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, сообщает РИА Новости.

Трамп-младший сказал, что на сегодняшний день Владимир Зеленский — верховный жрец Украины. Сын экс-президента также отметил, что демократам в США надо в кого-то верить. По его словам, они верят в Бога и поэтому для них экоактивистка Грета Тунберг тоже авторитет, но только в вопросе климатической повестки.

Ранее журналист Такер Карлсон отмечал, что в ближайшие 50 лет Украина может перестать существовать. Также он подчеркивал, что США предали Киев как никто другой.

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      Анна Габай
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