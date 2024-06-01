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07:16, 1 июня 2024Мир

Карлсон предрек исчезновение Украины за 50 лет из-за предательства США

Карлсон: Украина может исчезнуть в ближайшие 50 лет из-за предательства США

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Украина может исчезнуть в ближайшие 50 лет из-за предательства США. С таким прогнозом выступил американский журналист Такер Карлсон во время беседы с сыном экс-президента Штатов Дональдом Трампом — младшим, которую он разместил на своей странице в соцсети X.

«Они уже распродают земли на Украине иностранным инвесторам, они заполнят Украину мигрантами из третьего мира, и Украина перестанет существовать через 50 лет», — предрек он.

Трамп — младший добавил, что не понимает, что действующая американская администрация имеет в виду под «победой на Украине». «Что это значит? Идет ли речь о гибели украинцев и русских до тех пор, пока они все будут уничтожены?», — спросил он.

Ранее Такер Карлсон заявил, что Россию невозможно победить. По его словам, Украина не сможет выиграть в противостоянии со страной, население которой больше на 100 миллионов человек. Журналист также заметил, что Россия имеет более внушительные производственные мощности, чем Украина.

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      Маргарита Пименова
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