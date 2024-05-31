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14:51, 31 мая 2024Интернет и СМИ

Карлсон заявил о невозможности победить Россию

Журналист Такер Карлсон заявил, что Россию невозможно победить
СюжетНаселение России:

Фото: Gavriil Grigorov / Reuters

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Россию невозможно победить. Такое мнение он выразил в авторском шоу Tucker Carlson Network, говоря об украинском конфликте.

Карлсон подчеркнул, что Украина не сможет выиграть в противостоянии со страной, население которой больше на 100 миллионов человек. Он также заметил, что Россия имеет более внушительные производственные мощности, чем Украина.

Кроме того, по словам журналиста, в подобных разговорах нужно понимать, что вместо Украины в конфликте с Россией участвуют США и другие страны НАТО.

Ранее Карлсон оценил заявления западных стран о том, что президент России Владимир Путин хочет напасть на Польшу и другие европейские страны. Журналист назвал их абсурдными.

До этого он утверждал, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией. Он подчеркнул, что этого не произойдет даже в том случае, если западные союзники окажут Киеву финансовую поддержку.

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      Мария Большакова
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