Журналист Такер Карлсон заявил, что Россию невозможно победить

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Россию невозможно победить. Такое мнение он выразил в авторском шоу Tucker Carlson Network, говоря об украинском конфликте.

Карлсон подчеркнул, что Украина не сможет выиграть в противостоянии со страной, население которой больше на 100 миллионов человек. Он также заметил, что Россия имеет более внушительные производственные мощности, чем Украина.

Кроме того, по словам журналиста, в подобных разговорах нужно понимать, что вместо Украины в конфликте с Россией участвуют США и другие страны НАТО.

Ранее Карлсон оценил заявления западных стран о том, что президент России Владимир Путин хочет напасть на Польшу и другие европейские страны. Журналист назвал их абсурдными.

До этого он утверждал, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией. Он подчеркнул, что этого не произойдет даже в том случае, если западные союзники окажут Киеву финансовую поддержку.