Такер Карлсон исключил победу Украины даже с помощью Запада

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что даже с поддержкой стран Запада Украина не одержит победу в конфликте с Россией. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в социальной сети X.

Карлсон исключил победу Украины в конфликте с Россией и подчеркнул, что украинские военные при поддержке в сотни миллиардов долларов не способны вытеснить российскую армию из районов Восточной Украины.

«У Украины нет промышленного потенциала, так же как его нет ни у НАТО, ни у США», — отметил он.