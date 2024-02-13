Карлсон исключил победу Украины в конфликте с Россией
Такер Карлсон исключил победу Украины даже с помощью Запада
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что даже с поддержкой стран Запада Украина не одержит победу в конфликте с Россией. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в социальной сети X.
Карлсон исключил победу Украины в конфликте с Россией и подчеркнул, что украинские военные при поддержке в сотни миллиардов долларов не способны вытеснить российскую армию из районов Восточной Украины.
«У Украины нет промышленного потенциала, так же как его нет ни у НАТО, ни у США», — отметил он.