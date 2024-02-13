«Это то, что называется дипломатией». Карлсон заявил, что Путин хочет окончить конфликт на Украине и готов к компромиссу

Такер Карлсон: Путин хочет закончить конфликт на Украине и готов к компромиссу

Американский журналист, бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил на Всемирном правительственном саммите в Дубае, что президент России Владимир Путин хочет закончить конфликт на Украине и готов пойти на компромисс. Он подчеркнул, что работа лидеров любой страны заставляет искать варианты разрешения ситуации.

Путин хочет выйти из этой войны. Это то, что называется дипломатией Такер Карлсон американский журналист

Владимир Путин в интервью Карлсону сказал, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров. По словам российского лидера, Киев принял указание западных стран — Европы и США — воевать с Россией до победного конца. Он подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от переговоров.

Президент призвал Соединенные Штаты прекратить поставлять оружие Украине. Он уверен, что таким образом конфликт на Украине можно будет завершить за несколько недель.

В свою очередь советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко назвал опасным беседу российского лидера с экс-ведущим Fox News. По его мнению, Киев находится под угрозой, поскольку этот разговор может повлиять на общественное мнение и политику США.

Карлсон раскрыл причины, по которым хотел взять интервью у Путина

Карлсон заявил, что хотел взять интервью у Владимира Путина не только для того, чтобы узнать российского лидера и его мысли о конфликте на Украине, но и в силу того, что власти США пытались запретить ему это сделать.

Когда я узнал, что это происходит, и я подтвердил, что это происходит, и они признали, что сделали это, тогда я был полон абсолютной решимости, маниакально настроен провести это интервью. Не только потому, что я хочу узнать, каков Владимир Путин и что он думает о конфликте, который меняет мир и жутко вредит экономике моей страны, но и потому, что они мне сказали, что я не могу по каким-то незаконным причинам Такер Карлсон американский журналист

По его словам, так не должно быть. Бывший ведущий Fox News добавил, что был разгневан и шокирован попыткой американских властей действовать против своих же граждан.

Ранее стало известно, что в Кремле опасались гонений на Карлсона со стороны Запада из-за интервью с Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что коллективный Запад становится все более непредсказуемым.

В Турции назвали интервью Путина Карлсону важным сигналом для Запада

Интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало важным сигналом для Запада, пишет турецкая газета dikGazete.

Российский лидер подчеркнул, что многие украинцы по-прежнему чувствуют себя русскими и то, что происходит сейчас, в известной степени является элементом гражданской войны. Американский журналист был потрясен тем, что рассказал президент России dikGazete

В статье напомнили, что Путин акцентировал внимание на борьбе с любыми проявлениями нацизма, а также на том, что Украина не должна быть инструментом «коварных игр Запада».

Турецкие журналисты отметили, что президент не случайно начал свое выступление с исторической справки. Они считают, что представленная главой государства информация очень важна, поскольку большинство людей в мире не знаю этих данных.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для большей части жителей Запада историческая часть интервью будет восприниматься тяжело. Он также добавил, что Путин специально перед интервью собрал базу источников, чтобы аргументированно представить свой взгляд по украинской тематике.

Интервью Путина Карлсону было опубликовано ночью 9 февраля на сайте журналиста и в его аккаунте в соцсети X (бывшая Twitter). Утром оно стало доступно на сайте Кремля. За несколько часов публикация Карлсона с интервью в X набрала десятки миллионов просмотров.

Путин и Карлсон стали самыми упоминаемыми персонами в соцсетях. Согласно отчету, в русскоязычных медиа Путина упомянули 211 тысяч раз, а Карлсона — более 71 тысячи раз.