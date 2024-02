Путин и Карлсон стали самыми упоминаемыми персонами в соцсетях

Путин и журналист Карлсон стали самыми упоминаемыми персонами в соцсетях

Президент России Владимир Путин и американский журналист Такер Карлсон, взявший у него интервью, стали самыми упоминаемыми персонами в соцсетях. Об этом свидетельствуют данные отчета Brand Analytic, передает ТАСС.

Согласно отчету, в русскоязычных медиа Путина упомянули 211 тысяч раз. Карлсону посвятили более 71 тысячи публикаций.

Интервью российского лидера с американским журналистом набрало с момента публикации 57,9 миллиона просмотров и более миллиона реакций в российских соцсетях. Больше всего разговор привлек зрителей в возрасте от 35 до 44 лет.

Кроме того, в соцсети X (бывшая Twitter) количество публикаций с упоминанием Путина превысило 1,3 миллиона. Так, глава российского государства вошел в актуальные тренды этого медиа.

Интервью Путина и Карлсона было опубликовано в X ночью 9 февраля и в первые часы набрало десятки миллионов просмотров. Владелец соцсети американский миллиардер Илон Маск заявил, что также приступил к просмотру этого видео.

О разговоре журналиста с президентом России также написали известные мировые СМИ. Среди них — издания The Guardian, The Independent, The Telegraph, Financial Times и другие.