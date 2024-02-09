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02:52, 9 февраля 2024Интернет и СМИ

Илон Маск заявил о просмотре интервью с Путиным

Илон Маск рассказал, что смотрит интервью Путина и Карлсона

Фото: Brian Snyder / Reuters

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что смотрит интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным. Он написал об этом на своей странице в соцсети Х (бывшая Twitter), сделав репост сюжета.

«Смотрю его сейчас», — прокомментировал Илон Маск.

Ранее Владимир Путин заявил в интервью американскому журналисту, что новаторство Илона Маска остановить невозможно. Поэтому российский лидер счел необходимостью договариваться с миллиардером.

Также в ходе беседы с Карлсоном Путин оценил роль личности президента США в отношениях с Россией. Он объяснил, что куда важнее настроения американских элит, а не их руководителя.

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      Александра Синицына
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