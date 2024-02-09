Путин оценил роль президента США в отношениях с Россией

Путин: в отношениях с Россией дело не в личности конкретного президента США

Дело не в том, кто придет станет президентом США, а в настроениях элит, если в американском обществе будет превалировать идея доминирования любой ценой, то ничего не изменится, а будет только хуже. Такую оценку дал президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Запись беседы опубликована на сайте репортера.

«Вы меня сейчас спросили: другой руководитель придет и что-то изменит? Дело не в руководителе, не в личности конкретного человека», — сказал российский лидер.

«Если в конце концов придет осознание того, что мир меняется по объективным обстоятельствам, и надо уметь к ним приспособиться вовремя, используя те преимущества, которые сегодня еще у США сохраняются, тогда, наверное, что-то может измениться», — пояснил Путин.

Журналист Такер Карлсон, прилетевший на прошлой неделе в Москву, взял интервью у российского лидера и пообещал, что зрители увидят запись беседы без монтажа, чтобы каждый мог составить собственное мнение. Интервью опубликовано в 02:00 по московскому времени 9 февраля.