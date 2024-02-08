Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным: когда и во сколько выйдет

Американский журналист Такер Карлсон, прилетевший на прошлой неделе в Москву, все же взял интервью у российского президента Владимира Путина. Он пообещал, что зрители увидят запись беседы без монтажа, чтобы каждый мог составить собственное мнение. Когда выйдет первое с начала спецоперации России на Украине интервью Путина зарубежному журналисту — рассказывает «Лента.ру».

Когда выйдет интервью Путина Такеру Карлсону

Американский журналист Такер Карлсон анонсировал в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter), что опубликует интервью с российским президентом Владимиром Путиным в 02:00 по московскому времени 9 февраля. Он уточнил, что выложит ролик в X или на собственном сайте. В США в этот момент будет 18:00 8 февраля.

Интервью Карлсона с Путиным выйдет в соцсети X и на сайте tuckercarlson.com 9 февраля в 02:00 по московскому времени

Журналист подчеркнул, что ролик можно будет посмотреть бесплатно.

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Почему Карлсон взял интервью у Путина

Такер Карлсон, по его словам, давно планировал поговорить с российским лидером. Еще в 2021 году, как позднее заявлял журналист, Агентство национальной безопасности (АНБ) США установило за ним слежку из-за подготовки к интервью. А осенью 2023 года Карлсон открыто обвинил американское правительство в срыве встречи с Путиным.

Американские СМИ с возмущением отреагировали на визит Карлсона в Россию в феврале. Политический комментатор Ян Майлз Чонг даже предположил, что на родине журналиста может ждать судьба Джулиана Ассанжа.

Кто такой Джулиан Ассанж? Австралийский журналист, основатель международной некоммерческой организации WikiLeaks. На сайте публиковались слитые секретные данные о дипломатических тайнах США, коррупции в высшей власти и военных преступлениях. С 2019 года Ассанж содержится в британской тюрьме, США при этом пытается добиться его экстрадиции. Там ему грозит 175 лет тюрьмы.

Сам Карлсон объяснил свое решение прилететь в Москву и взять интервью у российского президента тем, что хочет рассказать своим соотечественникам правду. По его словам, большая часть жителей Соединенных Штатов не представляет, что в действительности происходит в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине.

Журналист при этом подчеркнул, что выступает за свободу слова, обвинив своих западных коллег в пропаганде и одностороннем освещении конфликта.

Почему Путин дал интервью Карлсону

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пояснил, почему глава государства впервые с начала СВО решил дать интервью зарубежному журналисту. По словам представителя Кремля, у Такера Карлсона свой собственный, особый подход, не продиктованный традиционной для «англосаксонских СМИ» антироссийской линией.

У него (Карлсона — прим. «Ленты.ру») позиция, которая отличается от остальных, она никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская. Но, по крайней мере, она контрастно отличается от позиции вот этих вот традиционных англосаксонских СМИ Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Что еще Такер Карлсон делал в Москве

СМИ писали, что Такера Карлсона заметили еще 1 февраля в аэропорту Стамбула при посадке на рейс до Москвы. А уже 3 февраля журналисты обнаружили американского коллегу в Большом театре, на балете «Спартак». Карлсона спросили, собирается ли он брать интервью у Владимира Путина. На тот момент телеведущий ответил уклончиво: «Посмотрим».

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Кстати, после интервью Такер Карлсон решил больше не осматривать красоты Москвы, а сел в самолет, оставив в отеле все свои вещи. На вопросы коллег о том, куда он направляется теперь, американский журналист отвечать отказался.

Как Такер Карлсон относится к СВО

После начала СВО Такер Карлсон в эфире собственного шоу на телеканале Fox News заявлял, что у Путина были причины для такого решения. При этом он критиковал свою страну за военную помощь Украине.

Кроме того, Карлсон призывал пересчитать, сколько денег лежит на счету украинского президента Владимира Зеленского. Он обратил внимание на то, что Вашингтон передал полмиллиарда долларов на зарплаты украинским бюджетникам, хотя до этого следовало провести аудит финансов Киева.