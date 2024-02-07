Маск отреагировал на призывы арестовать Такера Карлсона

Илон Маск призвал арестовать тех, кто угрожает Карлсону из-за визита в Москву

Американский предприниматель Илон Маск призвал арестовать членов истеблишмента США, которые угрожают той же мерой журналисту Такеру Карлсону из-за его визита в Москву. На призывы арестовать Карлсона он отреагировал в соцсети X (бывшая Twitter).

Политический комментатор Ян Майлз Чонг заявил в соцсети, что американские политики и представители СМИ предлагают арестовать Карлсона из-за поездки в Россию. «Если Такер Карлсон не проявит осторожность, он может стать следующим Джулианом Ассанжем», — написал Чонг.

«Арестуйте тех, кто призывает к его аресту!» — прокомментировал публикацию Маск.

Такера Карлсона заметили в Москве в субботу, 3 февраля. Вечером во вторник, 6 февраля, журналист анонсировал интервью с президентом России Владимиром Путиным. По словам Карлсона, он решил поговорить с политиком, поскольку большинство американцев не знает о происходящем в России и на Украине.