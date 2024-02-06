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21:55, 6 февраля 2024Мир

Такер Карлсон заявил о скором интервью с Путиным

Журналист из США Такер Карлсон заявил, что скоро возьмет интервью у Путина
Такер Карлсон

Такер Карлсон. Фото: Caitlin O’Hara / Reuters

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что скоро возьмет интервью у российского президента Владимира Путина. Об этом он рассказал в социальной сети X (бывший Twitter).

Он анонсировал встречу с российским лидером. «Мы в Москве... чтобы взять интервью у... Путина. Мы скоро это сделаем», — подчеркнул журналист из США.

Ранее СМИ сообщали, что Карлсон взял интервью у некоего собеседника в Москве.

В начале февраля знаменитого американского телеведущего и журналиста заметили в российской столице: 3 февраля в сети опубликовали фотографию Карлсона, сделанную в Большом театре.

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