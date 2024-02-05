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19:19, 5 февраля 2024Интернет и СМИ

В Москву приехал скандальный американский журналист Такер Карлсон. Чем он известен и возьмет ли интервью у Путина?

Журналист Карлсон пожал плечами на вопрос о возможном интервью с Путиным

Фото: Scott Olson / Getty Images

В начале февраля знаменитого американского телеведущего и журналиста Такера Карлсона заметили в Москве: 3 февраля в сети опубликовали фотографию Карлсона, сделанную в Большом театре.

Новость о визите ведущего в российскую столицу вызвала широкий резонанс, а в США Карлсона даже назвали предателем — американские СМИ считают, что целью поездки журналиста стало интервью с президентом России Владимиром Путиным. Сам Карлсон не опроверг и не подтвердил это заявление, а только пожал плечами на вопрос о возможном интервью.

А вот на многочисленные предложения, которые начали поступать ему в Москве, журналист пока никак не отреагировал. Так, его пригласили стать гостем в «Шоу Воли» на канале ТНТ, а глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заверил, что готов принять Карлсона в организацию. Чем известен американский ведущий и почему его визит в Россию вызвал такой резонанс?

Карлсон заявил, что хотел посмотреть на Россию

По словам Карлсона, он приехал в Москву, так как хотел увидеть, «как все устроено».

Хотел на нее (Россию — прим. «Ленты.ру») посмотреть. Я так много читал о ней, но никогда не видел

Такер Карлсонамериканский телеведущий, журналист

Вскоре после того, как о визите журналиста начали писать СМИ, бывший член Палаты представителей Конгресса США Адам Кинзингер назвал Карлсона предателем. А американское издание Newsweek заявило, что появление Карлсона в российской столице вызвало «бурные спекуляции». «Такера Карлсона, судя по всему, запечатлели в Москве на фоне слухов об интервью с Путиным», — сообщило британское СМИ The Telegraph.

Снимки с бывшим ведущим Fox News, который симпатизирует российскому президенту, были опубликованы в близких к Кремлю медиа

The Telegraph

Западные СМИ утверждают, что Карлсон приехал в Москву, чтобы взять интервью у Путина

Сам журналист на вопрос о том, планирует ли он беседовать в президентом России, ответил: «Посмотрим». Однако американский политолог Джон Вароли заверил, что Карлсон приехал в Москву именно ради интервью с Путиным. Журналист Джексон Хинкл также выразил надежду на то, что его коллега возьмет интервью у российского лидера.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источник также заявило, что в Кремле обсуждают возможность интервью Путина Карлсону.

Фото: Artyom Geodakyan / Sputnik / Reuters

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в планах у Путина пока нет интервью зарубежным СМИ. «Что касается возможных интервью президента, в том числе зарубежным СМИ, в настоящий момент нам нечего вам сообщить», — сказал Песков.

Согласно данным издания «Царьград», Карлсон уже взял интервью в России. Информацию об этом телеканалу подтвердил непосредственно тот человек, беседа с которым стала главной целью визита ведущего в страну. При этом имя собеседника американского журналиста не называется.

Имя источника мы раскрыть не можем, однако интервью, которое вскоре выйдет, расставит все по своим местам

«Царьград»

Карлсон обвинял американские власти в срыве интервью с Путиным

Карлсон неоднократно утверждал, что планировал взять интервью у Путина, однако этому мешали американские власти. Так, в марте 2023 года он заявил, что Агентство национальной безопасности (АНБ) США следило за ним, так как тогда он был намерен поговорить с российским президентом. А осенью того же года телеведущий обвинил американское правительство в срыве беседы с Путиным.

Вы знаете, я же попытался взять интервью у Владимира Путина, а американское правительство остановило меня

Такер Карлсонамериканский телеведущий, журналист

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне осеннего заявления Карлсона о срыве его беседы с Путиным сообщил, что время для интервью российского лидера западным СМИ еще не настало, однако заверил, что такой момент обязательно наступит. На вопрос о том, может ли в качестве интервьюера выступить Карлсон, он ответил фразой «подождем — увидим».

Фото: Jason Koerner / Getty Images

При этом Карлсон уже не раз брал интервью у крупных политиков и глав государств. Он беседовал с бывшим президентом США Дональдом Трампом, премьер-министром Венгрии Виктор Орбаном и президентом Аргентины Хавьером Милеем.

Интервью Карлсона очень популярны в соцсети X. Так, у беседы с Трампом, опубликованной на этой платформе, более 267 миллионов просмотров, а у интервью с Милеем — более 427 миллионов просмотров

Карлсон известен консервативными взглядами и провокационными заявлениями

Карлсон впервые выступил на телевидении в 1995 году. В эфире программы «48 часов» на канале CBS он поучаствовал в обсуждении дела спортсмена О. Джея Симпсона, обвиненного в двойном убийстве. После этого он начал регулярно появляться в телепередачах. Карлсон также был соведущим в двух телешоу на канале CNN, вел собственные программы на MSNBC и PBS.

Больше всего журналист известен благодаря сотрудничеству с каналом Fox News, где он проработал с 2009 по 2023 год. Там Карлсон вел авторскую программу Tucker Carlson Tonight, в которой комментировал актуальные общественно-политические события. Шоу смотрели миллионы: только в апреле 2023 года, перед увольнением Карлсона, число зрителей шоу составляло в среднем 3,06 миллиона человек.

The Guardian называло Карлсона главной звездой Fox News, а AP News — самым популярным ведущим канала

На телевидении Карлсон высказывал консервативные взгляды. Он поддерживал бывшего президента США Дональда Трампа и критиковал президента Джо Байдена. После начала спецоперации на Украине он неоднократно критиковал Киев и осуждал военную помощь стране со стороны США. Например, Карлсон предлагал проверить счета украинского лидера Владимира Зеленского и называл большие траты США на Украину преступлением против страны.

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Высказывания журналиста не раз провоцировали скандалы. В 2018 году он заявил, что иммигранты делают Америку грязнее и беднее, после чего от программы Tucker Carlson Tonight отказались несколько рекламодателей. В другой раз Карлсона широко раскритиковали за то, что он заступился за 17-летнего американца Кайла Риттенхауса, застрелившего двух человек на беспорядках в США в ходе протестов, связанных с движением Black Lives Matter (BLM, «Жизни чернокожих важны»).

Black Lives Matter работает над тем, чтобы переделать эту страну и взять ее под контроль. Это политическая партия

Такер Карлсонамериканский телеведущий, журналист

Карлсона неоднократно обвиняли в расизме, сексизме, ненависти к ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Однако противоречивые заявления не мешали ему оставаться популярным, главным образом у сторонников Трампа. В 2021 году журнал TIME назвал его «возможно, самым влиятельным консерватором в Америке». «Куда бы ни пошел Такер Карлсон, Америка последует за ним», — заявила в 2023 году член Палаты представителей США Лорен Боберт.

В 2023 году Карлсона внезапно уволили с Fox News

24 апреля пресс-служба Fox News сообщила об увольнении своего самого популярного ведущего. В компании заявили, что FOX News Media и Карлсон решили пойти разными путями.

По данным The New York Times, Карлсон узнал об увольнении за несколько часов до публикации заявления пресс-службы канала. В Vanity Fair сообщили, что журналист был ошеломлен решением Fox News

Fox News официально не объяснила увольнение ведущего, поэтому в СМИ появилось множество предположений на этот счет. Самыми популярными версиями стали иск бывшей коллеги, в котором та обвинила Карлсона в создании враждебной и дискриминационной рабочей среды, а также иск производителя машин для подсчета голосов Dominion Voting Systems, который уличил канал в клевете. Возможными причинами увольнения также называли проблемы Карлсона с субординацией, религиозные взгляды, противоречащие взглядам основателя Fox Corporation Руперта Мердока, и «вызывающее разногласия» освещение конфликта на Украине.

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Позже стало известно, что сам Карлсон считает причиной увольнения конфликт Fox News с Dominion Voting Systems. По словам телеведущего, его отстранение от эфира стало условием для мирового соглашения сторон.

После ухода с канала Карлсон перезапустил свое шоу в соцсети X (бывший Twitter). Он назвал эту платформу единственной крупной площадкой, где до сих пор существует свобода слова. Позже глава соцсети Илон Маск заявил, что число просмотров программы Карлсона в X больше, чем численность населения США.

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      Маргарита Щигарева
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