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01:34, 4 февраля 2024Интернет и СМИ

Американского телеведущего Такера Карлсона заметили в Москве

Журналист Хинкл: экс-ведущего Fox News Такера Карлсона заметили в Москве
Такер Карлсон

Такер Карлсон. Фото: Marco Bello / Reuters

Американского журналиста, экс-ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона заметили в Москве, об этом сообщил его коллега Джексон Хинкл в соцсети X.

«Такер Карлсон, похоже, находится в Москве. Пожалуйста, Боже, пусть это будет интервью с (президентом России Владимиром) Путиным», — написал обозреватель.

В неофициальном Telegram-канале Большого театра «Театральная,1» появилось фото американского телеведущего в театральной ложе. Публикация сопровождается комментарием о том, что журналист Такер Карлсон «зашел сегодня в Большой театр на балет "Спартак"».

В сентябре прошлого года Такер Карлсон сообщил, что правительство США сорвало его планы взять интервью у российского лидера Владимира Путина. Он рассказал, что на протяжении долгих лет американские власти предпринимали« очень агрессивные попытки контролировать» содержание СМИ.

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      Марина Совина
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