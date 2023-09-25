Карлсон обвинил власти США в срыве его интервью с Путиным

Экс-ведущий Fox Карлсон обвинил правительство США в срыве его интервью с Путиным

Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что правительство США сорвало его планы взять интервью у президента России Владимира Путина. Об этом он рассказал в интервью со швейцарским изданием Die Weltwoche, запись беседы опубликована на YouTube.

Карлсон заявил, что на протяжении долгих лет американские власти предпринимали« очень агрессивные попытки контролировать» содержание СМИ. В качестве примера он упомянул кризис на Украине, который назвал «потенциально ядерным конфликтом между сверхдержавами». Так, журналист обвинил правительство США в срыве его интервью с Путиным.

«Разве мы не должны узнавать все, что можем? Нет! Вам запрещено! Вы знаете, я же попытался взять интервью у Владимира Путина, а американское правительство остановило меня», — сообщил экс-ведущий.

По словам Карлсона, американские медиа не отреагировали на этот запрет. Ни один журналист не возмутился, почему «нельзя слышать голос Путина».

Ранее Карлсон обвинил власти в пренебрежении позицией американцев по Украине. «Тем не менее лидеры каким-то образом делают вид, что выполняют волю народа. Это антидемократический проект», — подчеркнул он.