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03:46, 25 сентября 2023Интернет и СМИ

Карлсон обвинил власти США в срыве его интервью с Путиным

Экс-ведущий Fox Карлсон обвинил правительство США в срыве его интервью с Путиным
Такер Карлсон

Такер Карлсон. Фото: Lucas Jackson / Reuters

Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что правительство США сорвало его планы взять интервью у президента России Владимира Путина. Об этом он рассказал в интервью со швейцарским изданием Die Weltwoche, запись беседы опубликована на YouTube.

Карлсон заявил, что на протяжении долгих лет американские власти предпринимали« очень агрессивные попытки контролировать» содержание СМИ. В качестве примера он упомянул кризис на Украине, который назвал «потенциально ядерным конфликтом между сверхдержавами». Так, журналист обвинил правительство США в срыве его интервью с Путиным.

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«Разве мы не должны узнавать все, что можем? Нет! Вам запрещено! Вы знаете, я же попытался взять интервью у Владимира Путина, а американское правительство остановило меня», — сообщил экс-ведущий.

По словам Карлсона, американские медиа не отреагировали на этот запрет. Ни один журналист не возмутился, почему «нельзя слышать голос Путина».

Ранее Карлсон обвинил власти в пренебрежении позицией американцев по Украине. «Тем не менее лидеры каким-то образом делают вид, что выполняют волю народа. Это антидемократический проект», — подчеркнул он.

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    Марина Совина
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