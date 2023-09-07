В США обвинили власти в пренебрежении позицией американцев по Украине

Телеведущий Карлсон: большинство американцев против военных действий на Украине

Большая часть американцев против военных действий на Украине, однако руководство страны пренебрегает их мнением и продолжает свой «антидемократический проект». Об этом заявил американский телеведущий Такер Карлсон, передает ТАСС.

Он указал, что результаты социологических исследований свидетельствуют о том, что большинство жителей США «не поддерживает продолжение войны на Украине против России». По словам Карлсона, такой позиции придерживаются как республиканцы, так и демократы и «неопределившиеся». «Тем не менее лидеры каким-то образом делают вид, что выполняют волю народа. Это антидемократический проект», — подчеркнул он.

Ранее президента США Джо Байдена упрекнули в неспособности убедить американцев в важности помощи Украине. Отмечалось, что, по данным недавнего опроса CNN, большая часть населения выступает против того, чтобы Конгресс санкционировал дополнительное финансирование Киева.