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22:24, 7 сентября 2023Мир

В США обвинили власти в пренебрежении позицией американцев по Украине

Телеведущий Карлсон: большинство американцев против военных действий на Украине
Такер Карлсон

Такер Карлсон. Фото: Marco Bello / Reuters

Большая часть американцев против военных действий на Украине, однако руководство страны пренебрегает их мнением и продолжает свой «антидемократический проект». Об этом заявил американский телеведущий Такер Карлсон, передает ТАСС.

Он указал, что результаты социологических исследований свидетельствуют о том, что большинство жителей США «не поддерживает продолжение войны на Украине против России». По словам Карлсона, такой позиции придерживаются как республиканцы, так и демократы и «неопределившиеся». «Тем не менее лидеры каким-то образом делают вид, что выполняют волю народа. Это антидемократический проект», — подчеркнул он.

Ранее президента США Джо Байдена упрекнули в неспособности убедить американцев в важности помощи Украине. Отмечалось, что, по данным недавнего опроса CNN, большая часть населения выступает против того, чтобы Конгресс санкционировал дополнительное финансирование Киева.

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    Марина Совина
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