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14:57, 2 сентября 2023Интернет и СМИ

В США отметили неумение Байдена убедить американцев в важности помощи Украине

Newsweek: Байдену не удалось убедить американцев в важности помощи Украине

Фото: Leah Millis / Reuters

Президенту США Джо Байдену не удалось убедить американцев в важности помощи Украине. Об этом пишет обозреватель Newsweek Йони Михани (Yoni Michanie).

Журналист отметил неумение политика обосновать народу участие США в этом конфликте, а именно — объяснить их общую национальную цель с Украиной. Михани также подчеркнул, что по состоянию на июль 2023 года США предоставили Украине более 75 миллиардов долларов в виде гуманитарной, финансовой и военной поддержки, что составляет 0,33 процента ВВП страны.

«Это немалая сумма, в то время как американские избиратели сталкиваются с ростом стоимости жизни, ухудшением транспортной инфраструктуры и ростом уровня преступности по всей стране», — написал обозреватель.

Он привел данные недавнего опроса CNN, согласно которому большинство американцев выступили против того, чтобы Конгресс санкционировал дополнительное финансирование Украины.

«Эти цифры говорят о резком изменении настроений с февраля 2022 года, когда 62 процента американцев считали, что США следовало бы делать для Украины больше», — говорится в материале.

Ранее бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что за три месяца украинское контрнаступление принесло незначительный успех и не привело к существенным изменениям на линии соприкосновения. По его словам, украинские войска израсходовали большую часть наступательного потенциала, их продвижение завершится до конца сентября.

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    Алина Черненко
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