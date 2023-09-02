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13:46, 2 сентября 2023Бывший СССР

В США оценили итоги украинского контрнаступления

Экс-подполковник армии США: украинское наступление завершится до конца сентября
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

За три месяца украинское контрнаступление принесло незначительный успех и не привело к существенным изменениям на линии соприкосновения. Украинские войска израсходовали большую часть наступательного потенциала, их продвижение завершится до конца сентября. Об этом заявил бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис, его слова приводит 19fortyfive.

Власти Украины утверждают, что захват села Работино создаст пробоину в линии российской обороны, и дальнейшее наступление будет легче и быстрее. При этом ВСУ уже сталкиваются со значительными препятствиями на пути дальнейшего продвижения вперед. После прорыва обороны необходимо продвинуться вглубь вражеских позиций и обеспечить защиту территории, подчеркнул Дэвис.

«Украина, по-видимому, израсходовала большую часть своего наступательного потенциала, только добравшись до Работино. Неясно, обладают ли они достаточным количеством техники, боеприпасов или живой силы, чтобы одновременно продвигаться вглубь русских позиций и при этом удерживать фланги от контратак. По всей вероятности, Украина находится в конце своего рывка. Вскоре она, возможно, будет вынуждена вернуться к обороне, чтобы обеспечить себе удержание территории», — отметил эксперт.

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Основными причинами неуспеха Украины в контрнаступлении являются ее «фундаментальные недостатки» в авиации, противовоздушной обороне и артиллерийских боеприпасах, а особенно нехватка оборудования для разминирования. Все эти проблемы до сих пор не решены. Из-за высоких потерь и приближения сезона дождей «вполне вероятно», что украинское наступление завершится до конца сентября. Его конечным результатом стали «незначительные успехи»: со стратегической точки зрения линия соприкосновения протяженностью в основном осталась такой, какой она была в начале 2023 года, заявил Дэвис.

По данным New York Post, Киев отказывается принимать во внимание советы командиров НАТО относительно контрнаступления. Украинская сторона осудила стратегические советы западных военных экспертов, которые призвали ВСУ сосредоточить силы на конкретных участках фронта. Вместо этого украинские военные рассредоточили войска по всей восточной части страны, что снижает эффективность армии.

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    Вячеслав Агапов
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