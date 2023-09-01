В США рассказали об отказе Украины слушать советы НАТО по наступлению

NYP: Киев отказывается слушать советы НАТО по контрнаступлению

Киев отказывается принимать во внимание некоторые советы командиров НАТО относительно проведения своего контрнаступления. Об этом пишет The New York Post (NYP).

Как рассказал автор, украинская сторона осудила стратегические советы западных военных экспертов. По его словам, они призвали Украину сосредоточить свои силы на конкретных участках фронта. Журналист указал, что вместо этого украинские военные рассредоточили свои войска по всей восточной части страны. При этом некоторые американские специалисты считают, что это снижает эффективность армии.

Автор уверен, что европейские страны выбрали стратегию выжидания. Они хотят посмотреть на успехи Вооруженных сил Украины прежде, чем отправят Киеву новый пакет помощи.

Ранее стало известно, что первую партию американских танков Abrams командование ВСУ получит в середине сентября.