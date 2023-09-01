ВСУ получат первую партию Abrams в середине сентября

Politico: украинские военные получат первую партию Abrams в середине сентября

Первую партию американских танков Abrams командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) получит в середине сентября. Об этом рассказали несколько источников, знакомых с планами военных, пишет Politico.

Как уточнил источник, Киев получит 10 из 31 обещанного танка. «Западные официальные лица надеются, что прибытие техники даст Киеву преимущество в их изнурительном контрнаступлении», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что украинские военные завершают курс обучения управлению американскими танками Abrams в Германии. 7 августа администрация США одобрила отправку Украине первой партии танков Abrams.

