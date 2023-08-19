Стало известно о завершении обучения ВСУ управлению танками Abrams в ФРГ

BI: украинские военные завершают обучение управлению танками Abrams в Германии

Украинские военные завершают курс обучения управлению американскими танками Abrams в Германии. Об этом сообщает Business Insider (BI) со ссылкой на представителя армии США в Европе и Африке Мартина О'Доннелла.

По его словам, военнослужащие не вернутся на Украину до тех пор, пока обещанные Киеву танки не будут готовы к отправке.

О'Доннелл сообщил, что около 200 украинских военных завершили одну из последних фаз 12-недельной программы обучения на территории Хоэнфельса. Он добавил, что теперь они планируют вернуться в Графенвер, где будут поддерживать свои навыки управления и технического обслуживания.

7 августа администрация США одобрила отправку Украине первой партии танков Abrams. Как заявил начальник отдела закупок американской армии Даг Буш, танки поставят Киеву вместе с боеприпасами, запасными частями и оборудованием для заправки и ремонта.