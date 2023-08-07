CNN: Буш заявил, что США одобрили отправку Украине первой партии танков Abrams

США одобрили отправку Украине первой партии танков Abrams. Об этом сообщает телеканал CNN.

Как заявил начальник отдела закупок американской армии Даг Буш, танки поставят Киеву вместе с боеприпасами, запасными частями и оборудованием для заправки и ремонта.

Ранее стало известно, что Вашингтон планирует начать передавать американские танки Abrams Украине в сентябре текущего года. Уточняется, что американское руководство намерено в августе отправить часть техники в Германию для модернизации. После этого, по данным издания, первая партия танков будет передана украинской армии.

До этого сообщалось о планах властей США завершить обучение украинских военнослужащих использованию танков M1A1 Abrams к концу лета.