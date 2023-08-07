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22:13, 7 августа 2023Мир

США одобрили отправку Украине первой партии танков Abrams

CNN: Буш заявил, что США одобрили отправку Украине первой партии танков Abrams

Фото: Cezary Aszkielowicz / Agencja Wybo / Reuters

США одобрили отправку Украине первой партии танков Abrams. Об этом сообщает телеканал CNN.

Как заявил начальник отдела закупок американской армии Даг Буш, танки поставят Киеву вместе с боеприпасами, запасными частями и оборудованием для заправки и ремонта.

Ранее стало известно, что Вашингтон планирует начать передавать американские танки Abrams Украине в сентябре текущего года. Уточняется, что американское руководство намерено в августе отправить часть техники в Германию для модернизации. После этого, по данным издания, первая партия танков будет передана украинской армии.

До этого сообщалось о планах властей США завершить обучение украинских военнослужащих использованию танков M1A1 Abrams к концу лета.

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    Марина Совина
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