В США рассказали об обучении ВСУ использованию танков Abrams

CBS заявил о планах США завершить обучение ВСУ использованию танков Abrams к концу лета

Американские власти планируют, что около 200 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) закончат обучение по использованию танков M1A1 Abrams к концу лета. Об этом передает телеканал CBS, ссылаясь на близкие к ситуации источники.

Информатор рассказал, что с февраля 2022 года США обучили более 11 тысяч военных ВСУ, как использовать разные виды техники в зоне боевых действия. Сейчас под руководством Пентагона проходят соответствующую подготовку порядка 1,7 тысячи украинских солдат.

Еще 200 военных ВСУ проходят обучение в ФРГ на специальных тренировочных танках, в то время как заканчивается ремонт 31 машины Abrams. Военные прошли три из 12 недель подготовки. Один из высокопоставленных представителей военного командования США заявил, что в стране наблюдают за ходом контрнаступления ВСУ, что позволит скорректировать программу обучения.

Ранее западные чиновники заявили о тяжелом ходе контрнаступления ВСУ. По их мнению, российские военные успешно держат оборону на позициях и отступают между тактическими линиями.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что силы страны уже ведут контрнаступление. Он не стал раскрывать подробности операции, подчеркнув, что все будут это «ощущать».