Западные чиновники заявили о тяжелом ходе контрнаступления ВСУ

«Би-би-си»: западные чиновники признали тяжелый ход контрнаступления ВСУ

Представители стран Запада прокомментировали ход контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их слова приводит «Би-би-си».

Во время брифинга западные чиновники признали тяжелый ход контрнаступления ВСУ и подчеркнули, что российские военные хорошо держат оборону на тщательно подготовленных позициях и отступают между тактическими линиями.

«Использование подхода маневренной обороны создает проблемы для украинцев и дорого обходится наступающим силам. Поэтому в настоящий момент наступление идет медленно.. Это крайне тяжело. Им приходится наступать на хорошо укрепленные линии обороны, которые россияне готовили месяцами», — рассказал один из источников, чье имя не названо.

В ходе брифинга чиновники подчеркнули, что в происходящем «нет ничего неожиданного». Изначально было понятно, что летняя операция Киева станет рискованной и сложной.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что силы страны уже ведут контрнаступление. Он не стал раскрывать подробности операции, подчеркнув, что все будут это «ощущать».