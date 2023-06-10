Зеленский заявил о контрнаступлении Украины

Зеленский заявил, что Украина проводит контрнаступление

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вооруженные силы страны проводят контрнаступление. Он заявил об этом на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Киеве, пишет РИА Новости.

«Контрнаступательные и оборонные действия соответствующие происходят на Украине, на какой стадии — я не буду говорить детально. Считаю, что мы обязательно это все будем ощущать», — сказал Зеленский.

В свою очередь Трюдо объявил о новом пакете военной помощи для Украины в размере 375 миллионов долларов. Помимо этого, Канада примет участие в многонациональной программе по обучению украинских летчиков.

Накануне о начале контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) также заявил президент России Владимир Путин. По его словам, об этом говорит использование Киевом стратегических резервов. Глава государства подчеркнул, что украинские войска не достигли своих целей ни на одном из участков боевых действий. Он добавил, что потери Украины втрое превышают российские.