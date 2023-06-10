Премьер Канады объявил о новом пакете военной помощи Украине

Премьер Канады Трюдо объявил о новом пакете военной помощи Украине в 375 млн долларов

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо в ходе своего визита в Киев объявил о новом пакете военной помощи для Украины в размере 375 миллионов долларов. Об этом сообщает Reuters.

Помимо этого, Канада примет участие в многонациональной программе по обучению украинских летчиков. В начале июня президент Украины Владимир Зеленский рассказывал о планах западных стран передать Украине «мощное» количество истребителей F-16.

10 июня Трюдо приехал в Киев с неожиданным визитом. По данным Radio-Canada, официальная поездка канадского премьер-министра до последнего момента осталась в «максимальной тайне по соображениям безопасности».

У премьер-министра Канады в Киеве была намечена встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трюдо также готовится увидеться с членами украинского парламента, чтобы проговорить детали возможной помощи Украине и новых санкциях для России.