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20:37, 6 июня 2023Бывший СССР

Зеленский рассказал о планах Запада передать Киеву «мощное» количество F-16

Зеленский заявил, что Запад планирует передать Киеву «мощное» количество истребителей F-16

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах западных стран передать Киеву «мощное» количество истребителей F-16. Заявление главы государства прозвучало на пресс-конференции, которую транслирует телеканал «Общественное».

«Я получил от некоторых европейских партнеров уже понимание относительно количества. Оно мощное», — заявил президент, уточнив, что обещание западных лидеров он получил во время визита в Молдавию.

Однако Зеленский добавил, что у страны нет инфраструктуры для принятия истребителей. По его словам, ее нет смысла готовить до заключения договоренностей о поставках. «Она будет строиться и готовиться», — пообещал глава государства.

Ранее советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что страна рассчитывает получить от западных союзников около 40-50 истребителей F-16. По его словам, они помогут «защитить свое небо», поскольку сейчас украинским военным «нечем остановить» российские самолеты.

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    Алевтина Запольская
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