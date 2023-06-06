Зеленский рассказал о планах Запада передать Киеву «мощное» количество F-16

Зеленский заявил, что Запад планирует передать Киеву «мощное» количество истребителей F-16

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах западных стран передать Киеву «мощное» количество истребителей F-16. Заявление главы государства прозвучало на пресс-конференции, которую транслирует телеканал «Общественное».

«Я получил от некоторых европейских партнеров уже понимание относительно количества. Оно мощное», — заявил президент, уточнив, что обещание западных лидеров он получил во время визита в Молдавию.

Однако Зеленский добавил, что у страны нет инфраструктуры для принятия истребителей. По его словам, ее нет смысла готовить до заключения договоренностей о поставках. «Она будет строиться и готовиться», — пообещал глава государства.

Ранее советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что страна рассчитывает получить от западных союзников около 40-50 истребителей F-16. По его словам, они помогут «защитить свое небо», поскольку сейчас украинским военным «нечем остановить» российские самолеты.