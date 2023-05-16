В Киеве назвали необходимое Украине число истребителей F-16

Советник главы МО Украины Сак: Киев хочет получить от Запада до 50 истребителей F-16

Украина хочет получить от западных союзников порядка 40-50 истребителей F-16. Об этом со ссылкой на советника министра обороны республики Юрия Сака сообщает Politico.

По его словам, такое число истребителей необходимо Киеву, чтобы сформировать три или четыре эскадрильи «для защиты своего неба», поскольку сейчас украинским военным «нечем остановить» российские самолеты.

Сак также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы тема поставки Киеву F-16 стала одной из центральных на саммите G7 в Японии и на встрече лидеров стран НАТО в Литве. При этом советник главы ведомства уточнил, что во время своего европейского турне украинский лидер получил заверения от западных коллег, что этот вопрос будет обсуждаться в ближайшие дни.

Ранее Зеленский заявлял, что перспектива получения Киевом истребителей F-16 является таким же сложным вопросом, как и консолидация европейских стран относительно вступления Украины в Европейский союз и НАТО.