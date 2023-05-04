Зеленский назвал сложным вопрос об истребителях

Президент Украины Зеленский назвал сложным вопрос о получении истребителей F-16

Президент Украины Владимир Зеленский назвал сложными вопросы о получении истребителей F-16 и вступлении страны в НАТО. Его слова с пресс-конференции в Гааге приводит РИА Новости.

«Что касается F-16. (...) Это такой сложный вопрос, такой же, как и консолидация стран относительно нашего будущего в Евросоюзе, нашего будущего в НАТО», — сказал он.

Как отметил политик, о поставках истребителей можно говорить долго, но Украина понимает, что «F-16 начинается с обучения», и их могут предоставить страны, обладающие этими самолетами. По словам Зеленского, Киев работает над указанными вопросами.

Ранее официальный представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат признал, что страны Запада не готовы в скором времени передать Киеву истребители F-16. Он считает, что этот процесс может затянуться надолго. Как утверждает Игнат, ряд стран, которые входят в НАТО, стоят в очереди на передачу им истребителей по восемь и более лет.