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21:56, 3 мая 2023Бывший СССР

Украина признала неготовность Запада передать ей истребители в скором времени

Представитель ВВС Украины Игнат: Запад не передаст Киеву истребители F-16 в скором времени

Фото: Ho New / Reuters

Официальный представитель командования Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада» признал, что западные страны не готовы в скором времени передать Киеву истребители F-16. По его словам, данный процесс может затянуться надолго.

«Перспективы получения самолетов небыстрые. Мы должны понимать, что самолеты — это долгосрочный процесс», — заявил он.

Игнат уточнил, что ряд стран, которые входят в НАТО, стоят в очереди на передачу им истребителей по восемь и более лет.

Он отметил, что решение о поставках F-16 Украине должен принять Вашингтон, добавив, что в этом случае в Европе будут организованы площадки для подготовки украинских летчиков. Игнат выразил готовность отправить военных ВВС Украины на обучение в любое время.

Ранее он пожаловался НАТО на неспособность противостоять российским планирующим бомбам и призвал страны альянса передать Киеву истребители американского производства.

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Марина Совина
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