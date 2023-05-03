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21:21, 3 мая 2023Бывший СССР

В ВСУ пожаловались НАТО на неспособность противостоять российским бомбам

Спикер ВС Украины Игнат пожаловался НАТО на неспособность противостоять российским бомбам

Фото: Marine corps / Globallookpress.com

Советник командования Воздушных сил (ВС) Украины Юрий Игнат пожаловался НАТО на неспособность противостоять российским планирующим бомбам и призвал страны альянса передать Киеву истребители американского производства. Его слова приводит Newsweek.

«Мы не можем противостоять этому типу боеприпасов», — подчеркнул спикер украинских ВС, отметив, что бомбы пролетают около 70 километров и способны поразить объекты критической инфраструктуры.

Игнат указал, что истребители F-16 — единственное решение растущей проблемы Украины с планирующими бомбами. Он призвал Запад передать самолеты для создания баланса сил в воздухе.

Ранее советник командования Воздушных сил сообщил, что для обучения украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16 хватит трех месяцев интенсивных тренировок.

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Марина Совина
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