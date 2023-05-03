В ВСУ пожаловались НАТО на неспособность противостоять российским бомбам

Спикер ВС Украины Игнат пожаловался НАТО на неспособность противостоять российским бомбам

Советник командования Воздушных сил (ВС) Украины Юрий Игнат пожаловался НАТО на неспособность противостоять российским планирующим бомбам и призвал страны альянса передать Киеву истребители американского производства. Его слова приводит Newsweek.

«Мы не можем противостоять этому типу боеприпасов», — подчеркнул спикер украинских ВС, отметив, что бомбы пролетают около 70 километров и способны поразить объекты критической инфраструктуры.

Игнат указал, что истребители F-16 — единственное решение растущей проблемы Украины с планирующими бомбами. Он призвал Запад передать самолеты для создания баланса сил в воздухе.

Ранее советник командования Воздушных сил сообщил, что для обучения украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16 хватит трех месяцев интенсивных тренировок.

