В ВСУ пожаловались НАТО на неспособность противостоять российским бомбам
Советник командования Воздушных сил (ВС) Украины Юрий Игнат пожаловался НАТО на неспособность противостоять российским планирующим бомбам и призвал страны альянса передать Киеву истребители американского производства. Его слова приводит Newsweek.
«Мы не можем противостоять этому типу боеприпасов», — подчеркнул спикер украинских ВС, отметив, что бомбы пролетают около 70 километров и способны поразить объекты критической инфраструктуры.
Игнат указал, что истребители F-16 — единственное решение растущей проблемы Украины с планирующими бомбами. Он призвал Запад передать самолеты для создания баланса сил в воздухе.
Ранее советник командования Воздушных сил сообщил, что для обучения украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16 хватит трех месяцев интенсивных тренировок.