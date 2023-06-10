Премьер-министр Канады неожиданно посетил Киев

Radio-Canada: премьер-министр Канады Джастин Трюдо приехал в Киев с неожиданным визитом

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо приехал в Киев с неожиданным визитом. Об этом сообщает радиостанция Radio-Canada.

«Джастин Трюдо прибыл с неожиданным визитом в Киев», — говорится в сообщении. По данным радиостанции, официальная поездка канадского премьер-министра до последнего момента осталась в «максимальной тайне по соображениям безопасности».

У премьер-министра Канады намечена встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трюдо также готовится увидеться с членами украинского парламента, чтобы проговорить детали возможной помощи Украине и новых санкциях для России.

Утверждается, что это вторая поездка Трюдо в Киев с начала специальной военной операции. В этот раз его сопровождает министр финансов и вице-премьер Христя Фриланд.

Ранее стало известно, что Запад решил поставить Украине истребители F-18. Politico со ссылкой на источники сообщало, что в скором времени союзники, возможно, будут готовы принять принято решение о поставке Украине десятков старых, но исправных F-18. Уточняется, что самолеты будут готовы к отправке, когда Австралия, Канада, Швейцария и Финляндия окончательно переключатся на новые F-35.

В начале июня Зеленский также рассказал о планах западных стран передать Украине «мощное» количество истребителей F-16. При этом он добавил, что сегодня в стране все еще нет инфраструктуры для принятия истребителей. По словам президента, ее нет смысла готовить до заключения договоренностей о поставках.

В конце апреля министр обороны Канады Анита Ананд объявила, что страна направит Украине винтовки, патроны и рации в рамках нового пакета военной помощи на сумму 28,5 миллиона долларов. Винтовки и боеприпасы будут поставляться канадской компанией Prairie Gun Works, а радиостанции — компанией L3Harris Technologies.